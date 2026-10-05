LVMH surnage sur le CAC, Goldman Sachs initie à l'achat

Photo du site LVMH. (crédit photo : Adobe Stock )

LVMH signe l'une des rares hausses de l'indice CAC 40 ce lundi à la Bourse de Paris alors que les analystes de Goldman Sachs ont initié le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 500 euros, tablant sur un prochain retour à la croissance du géant français du luxe.

Vers 16h15, le titre avance de 0,4% à 380,1 euros dans des volumes fournis, tandis que le CAC 40 lâche autour de 1,1%.

Dans une étude sectorielle publiée au cours du week-end, la banque d'affaires américaine explique avoir démarré la couverture de LVMH, Richemont, Moncler et Prada avec un conseil acheteur.

Ses équipes couvrant le secteur du luxe (désormais emmenées par l'ex-HSBC Erwan Rambourg) ont par ailleurs initié les titres Kering, Burberry et Brunello Cucinelli avec une opinion neutre.

La firme initie en revanche Hermès et Swatch à la vente.

Concernant LVMH, Goldman explique que le moteur de l'activité du groupe, le segment de mode et maroquinerie, pourrait bien renouer avec la croissance l'an prochain après avoir aligné les contre-performances ces trois dernières années.

Toujours plus d'analystes à l'achat qu'à conserver

"Au cas où un redressement du chiffre d'affaires devait s'amorcer, nous pensons que le titre serait particulièrement bien positionné pour tirer parti d'un éventuel regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur", souligne la banque.

Par ailleurs, si la stabilisation des ventes de Louis Vuitton et la reprise de la marque Dior constituent les deux piliers de son scénario, Goldman estime que la discipline affichée par le groupe en matière de coûts ainsi que la rationalisation de son portefeuille pourraient également venir soutenir le dossier d'investissement.

Nombre d'intermédiaires ont revu à la baisse leur recommandation sur le titre ces dernières semaines, dont HSBC et RBC.

D'autres, comme Barclays ou Oddo BHF ont récemment réduit leur cible.

Ce matin, les analystes d'UBS, toujours à l'achat sur la valeur, ont ainsi ramené la leur de 645 à 525 euros.

Sur les 27 brokers couvrant la valeur, 13 sont désormais à l'achat, 4 à accumuler et 10 à conserver.

En dépit de son petit rebond d'aujourd'hui, le titre perd encore plus de 41% cette année.