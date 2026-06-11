NousAssurons fait de la gestion de patrimoine son nouveau moteur commercial

(Zonebourse.com) - Les 3 et 4 juin 2026, NousAssurons (réseau de courtage en assurances proposant des solutions couvrant les risques pour les professionnels, l'entreprise et les particuliers) a réuni ses courtiers affiliés en épargne et gestion de patrimoine lors de son Club Patrimoine. Ces deux jours de travail collaboratif ont permis aux participants de découvrir, tester et s'approprier des solutions de placement innovantes. Ces offres exclusives ont été négociées auprès de partenaires rigoureusement sélectionnés pour leur forte valeur ajoutée sur le marché.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de fond : accompagner la montée en compétences du réseau NousAssurons sur des sujets à forte valeur ajoutée, dans un contexte où la demande de conseil patrimonial ne cesse de progresser.

Selon le baromètre 2025 de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), 62% des Français déclarent vouloir mieux préparer leur avenir financier, et 45% des dirigeants de PME estiment ne pas être suffisamment accompagnés sur la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel. "Ce Club Patrimoine marque une étape décisive pour NousAssurons. Nous ne sommes plus seulement des spécialistes de l'assurance : nous devenons les partenaires de confiance des entrepreneurs sur l'ensemble de leurs enjeux patrimoniaux. C'est une évolution naturelle, cohérente avec notre ADN de conseil indépendant"; explique Jérôme Robin, fondateur de NousAssurons.

Ce développement s'appuie sur un modèle unique dans le secteur : une marketplace d'offres d'assurance combinée à une capacité de conception de produits exclusifs avec les assureurs, des outils digitaux performants et un accompagnement opérationnel et réglementaire complet. La diversification vers l'épargne et le patrimoine vient enrichir ce modèle, en ajoutant une nouvelle dimension conseil à l'offre du réseau.

Des offres différenciantes, pensées pour les entrepreneurs

NousAssurons propose désormais à ses courtiers affiliés une gamme de solutions de placements spécifiquement adaptées à différentes problématiques : gestion de la trésorerie d'entreprise, optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission du patrimoine Voici quelques exemples de ces produits, particulièrement adaptées à cette cible de clientèle :

- produits structurés : NousAssurons donne désormais accès à ses courtiers à la création de produits structurés personnalisés, une solution jusqu'ici réservée aux grandes banques privées et aux family offices. Ces produits permettent de définir un profil rendement/risque sur mesure, en combinant capital garanti ou conditionnel, indexation sur des sous-jacents variés (indices boursiers, taux, matières premières) et maturités adaptées aux besoins de l'entreprise ou du dirigeant.

- l'assurance vie, réinventé pour les entrepreneurs : NousAssurons en propose une déclinaison enrichie, à travers plusieurs partenaires sélectionnés pour la qualité et la diversité de leurs offres, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Le réseau donne accès à des contrats en fonds euros, pour les profils recherchant la sécurité mais aussi des produits luxembourgeois. Avantages : ces produits offrent une protection renforcée des avoirs grâce au triangle de sécurité luxembourgeois, une grande souplesse dans le choix des supports d'investissement et une portabilité internationale appréciée des dirigeants à forte mobilité.

Nousassurons propose aussi de l'assurance vie avec des unités de compte en SCPI, pour combiner les avantages fiscaux de l'enveloppe assurance vie avec les rendements de l'immobilier locatif, sans contrainte de gestion directe. Les SCPI affichent historiquement un taux de distribution moyen de l'ordre de 4,5 % par an (source : ASPIM, 2024).

- crowdfunding immobilier : NousAssurons s'est associé à We Are Olivia, plateforme de financement participatif immobilier agréée par l'AMF. Accessible dès 100 euros, elle permet d'investir dans des projets immobiliers sélectionnés sur la base d'un couple rendement/risque modéré, avec un coupon cible payable trimestriellement. Depuis son lancement en 2024, la plateforme affiche 10 millions d'euros collectés, une vingtaine de projets financés, un rendement brut cible de 11% par an et un taux de défaut de 0%.

Pour les dirigeants, que ce soit à titre personnel ou pour leur trésorerie d'entreprise, c'est un placement particulièrement adapté : des durées courtes (en moyenne 18 mois), sans contrainte de gestion locative, et une mise de départ accessible. Un outil de diversification concret, décorrélé des marchés financiers, qui complète idéalement une stratégie patrimoniale globale.

- agriculture : NousAssurons propose également l'accès à une solution d'épargne permettant d'investir dans l'agriculture française à travers un actif tangible, alliant stabilité, performance et impact sociétal positif : un placement dans l'élevage bovin. Le principe : les investisseurs financent l'achat de vaches laitières ou allaitantes et perçoivent les revenus générés par leur exploitation, avec une moyenne de rendement de 3,37% sur les 15 dernières années et un objectif de performance globale d'environ 5,5% par an sur les 10 prochaines années.

Ce type d'actif réel présente l'avantage d'être décorrélé des marchés financiers, offrant une diversification réelle aux portefeuilles des dirigeants mais aussi une fiscalité attractive. Après 5 ans de détention, les plus-values sont exonérées de taxes, les rendements distribués ne sont pas imposés grâce à l'amortissement, et il est possible de déduire fiscalement 10% du montant investi chaque année pendant 10 ans si l'on est éligible.

Pour NousAssurons , " ce virage vers l'épargne et la gestion de patrimoine répond à une logique commerciale claire : approfondir la relation avec les clients entrepreneurs déjà présents dans son portefeuille des courtiers, tout en ouvrant la porte à de nouveaux profils de clientèle".

Selon une étude de Bpifrance publiée en 2024, les dirigeants de TPE-PME détiennent en moyenne 60 % de leur patrimoine dans leur entreprise. Ils ont donc un besoin urgent de diversification et une forte appétence pour des solutions sur mesure qui tiennent compte à la fois de leur situation personnelle et professionnelle. "Nos courtiers connaissent déjà leurs clients entrepreneurs dans le détail : leurs risques, leurs contrats, leur activité. Il est donc logique d'aller plus loin et de les accompagner aussi sur leurs projets d'épargne et de transmission. C'est comme ça que l'on crée une relation de confiance sur le long terme, et que l'on devient un vrai partenaire au-delà d'être un assureur", affirme Jérôme Robin.

Cette approche globale permet également aux courtiers affiliés d'augmenter le chiffre d'affaires généré par client, en développant de nouvelles sources de revenus complémentaires à leur activité d'assurance traditionnelle; un levier de croissance identifié comme prioritaire dans la stratégie 2026 du réseau.

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