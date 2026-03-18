Norwegian va ajouter 120 vols supplémentaires dans les pays nordiques après les annulations de SAS en raison de la guerre en Iran, selon NRK

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Norwegian NAS.OL va ajouter 120 vols supplémentaires dans les pays nordiques, a rapporté mercredi le radiodiffuseur NRK, après que la compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi qu'elle annulerait des vols en raison des prix élevés du pétrole et du kérosène provoqués par la guerre en Iran.
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