Norvège-La banque centrale maintient ses taux mais envisage une hausse d'ici la fin de l'année

* Le principal taux directeur de la Norges Bank reste à 4,25%

* Des hausses de taux prévues lors des prochaines réunions

* "Une politique monétaire plus restrictive sera probablement nécessaire" - Ida Wolden Bache

par Nerijus Adomaitis et Terje Solsvik

La Banque de Norvège (Norges Bank) a maintenu jeudi son principal taux directeur à 4,25% mais indiqué que l'inflation était trop élevée et que les coûts d'emprunt seraient probablement relevés dans le courant de l'année.

La décision de la banque centrale norvégienne correspond aux prévisions des analystes interrogés par Reuters.

La couronne norvégienne s'est affaiblie à 11,08 face à l'euro EURNOK= immédiatement après les annonces de la Norges Bank, alors qu'elle était à 11,04 auparavant.

"Il sera probablement nécessaire de relever encore le taux directeur lors d'une des prochaines réunions de politique monétaire", écrit la banque centrale dans son communiqué de politique monétaire.

Le comité de politique monétaire de la Norges Bank avait décidé le mois dernier de relever le principal taux directeur de 25 points de base, pour le porter à 4,25%, anticipant un mouvement que n'avaient pas prévu la plupart des analystes, afin de juguler une inflation alimentée par une forte croissance des salaires et des coûts de l'énergie.

L'inflation sous-jacente en Norvège a augmenté contre toute attente le mois dernier, passant de 3,2% en rythme annuel en avril à 3,4% en mai, selon les données officielles publiées en début de mois, ce qui l'éloigne un peu plus de l'objectif à long terme de 2% fixé par la banque centrale.

Le comité de politique monétaire de la Norges Bank, qui a aabaissé ses taux à deux reprises l'an dernier et avait laissé entrevoir, en décembre, de nouvelles réductions des coûts d'emprunt cette année, a depuis changé de cap, l'inflation se maintenant au-dessus de 3%.

"Nous estimons qu'une orientation de la politique monétaire légèrement plus restrictive sera nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif dans un délai raisonnable", a déclaré jeudi la gouverneure de la Norges Bank, Ida Wolden Bache, citée dans le communiqué de la banque centrale.

Une hausse est donc attendue "lors de l'une des prochaines réunions de politique monétaire", a-t-elle précisé.

LE PRINCIPAL TAUX DEVRAIT MONTER À 4,50%

La prochaine réunion de la Norges Bank est prévue en août, suivie d'une autre en septembre.

Une enquête Reuters montrait avant les décisions de la Norges Bank que les 26 économistes interrogés par Reuters ne s'attendaient pas à un changement des taux ce jeudi, mais une majorité d'entre eux prévoyait une nouvelle hausse du loyer de l'argent de 25 points de base d'ici la fin de l'année, très probablement d'ici la fin du troisième trimestre.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé mercredi ses taux directeurs à leur niveau actuel, malgré une inflation encore nettement supérieure à l'objectif visé.

La Banque nationale suisse (BNS), quant à elle, a opté pour le statu quo et a dit anticiper peu de changement sur l'inflation à moyen terme.

La Banque centrale européenne (BCE), pour sa part, avait décidé la semaine dernière de relever ses taux, devenant ainsi la première grande banque centrale à prendre une telle mesure.

La décision de la Banque d'Angleterre (BoE) est attendue ce jeudi à 11h00 GMT, le consensus ne prévoyant pas de relèvement des coûts d'emprunt dans l'immédiat au Royaume-Uni.

(Reportage Nerijus Adomaitis and Terje Solsvik; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)