Northrop Grumman relève ses prévisions, l'avis des analystes

Le groupe a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés notamment par ses activités aéronautiques. Par conséquent, il a annoncé relever ses objectifs de bénéfice pour 2026 et a dévoilé ses premières perspectives pour 2027.

Au troisième trimestre 2026, Northrop Grumman a enregistré un bénéfice net publié de 1,124 milliard de dollars, en hausse de 2% sur un an et supérieur au consensus (1,02 MdUSD). Le bénéfice par action (BPA) dilué a progressé de 3%, à 7,89 USD, dépassant le consensus de 7,20 USD.

De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 7%, à 11,122 MdsUSD (conforme au consensus), porté notamment par Aeronautics Systems, dont les revenus ont bondi de 14%, à 3,575 MdsUSD, grâce aux programmes F-35, B-21 et B-2. Defense Systems a progressé de 12%, tandis que Mission Systems et Space Systems ont chacune affiché une croissance de 2%.

Le résultat opérationnel publié a augmenté de 2%, à 1269 millions de dollars, tandis que la marge opérationnelle s'est contractée de 50 points de base, à 11,4%.

Le flux de trésorerie disponible ajusté a bondi de 44%, à 1810 MUSD, bénéficiant notamment de l'encaissement de 371 MUSD provenant de la vente d'équipements à un client. Les nouvelles commandes ont atteint 16,4 MdsUSD, portant le carnet de commandes à un niveau record de 109,6 MdsUSD, en hausse de 15% depuis le début de l'année.

"Je suis convaincue que notre carnet de commandes record, notre portefeuille bien positionné, nos investissements et nos performances continueront de soutenir la croissance de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices, comme le reflètent nos perspectives pour 2027", a déclaré Kathy Warden, PDG du groupe.

Chez Jefferies, l'analyste Sheila Kahyaoglu souligne la bonne surprise enregistrée dans les activités aéronautiques. Le résultat opérationnel sectoriel a dépassé de 6% les prévisions de la banque, notamment grâce à Aeronautics Systems, dont la marge a atteint 10,5%, contre 9,4% anticipé. Mission Systems a également fait mieux qu'attendu, avec une marge de 15,8%, contre 14,6% prévue.

L'analyste note toutefois que le chiffre d'affaires global est conforme aux attentes, les bonnes performances d'Aeronautics Systems ayant été compensées par des revenus inférieurs aux prévisions chez Mission Systems et Space Systems. Jefferies maintient sa recommandation "Conserver" sur le titre, avec un objectif de cours de 580 USD, soit un potentiel de hausse d'environ 14% par rapport au cours de référence de 510,65 USD.

De son côté, RBC Capital Markets met en avant la performance du flux de trésorerie disponible ajusté, supérieur de 16,5% au consensus de 1554 MUSD, ainsi que la bonne tenue des marges. L'analyste Ken Herbert souligne que la marge opérationnelle sectorielle de 12,1% dépasse de 130 points de base les attentes du consensus retenu par la banque.

RBC maintient sa recommandation "Performance sectorielle", avec un objectif de cours de 525 USD. La banque considère qu'une prime de valorisation par rapport aux moyennes historiques ne se justifie plus compte tenu des perspectives de croissance et de marges du groupe relativement à ses concurrents.

Pour 2026, Northrop Grumman confirme son objectif de chiffre d'affaires compris entre 43,75 et 44,25 MdsUSD, mais relève sa prévision de résultat opérationnel sectoriel ajusté à 4,94-5,04 MdsUSD, contre 4,85-5 MdsUSD auparavant. L'objectif de BPA ajusté des effets de réévaluation actuarielle des retraites passe de 28,60-29,10 USD à 29,35-29,75 USD. La prévision de flux de trésorerie disponible ajusté est maintenue entre 3,1 et 3,5 MdsUSD.

Pour 2027, le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de 5% à 7%, une amélioration de 10 à 20 points de base de sa marge opérationnelle sectorielle et un flux de trésorerie disponible ajusté de 3,3 à 3,7 MdsUSD. RBC estime néanmoins que ces premières prévisions pour 2027 comportent une certaine marge de prudence, mais que la croissance attendue reste comparable à celle des autres grands groupes de défense. Selon lui, la montée en cadence prévue du programme B-21 pourrait d'ailleurs peser sur la génération de trésorerie.