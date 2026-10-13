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Northrop Grumman et Barrett Firearms s'unissent autour d'un lance-grenades de précision
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 12:20

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L'équipementier américain de défense s'associe au spécialiste des armes à feu pour accélérer la production d'un lance-grenades de nouvelle génération.

Northrop Grumman annonce la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Barrett Firearms pour produire la partie armement du Precision Grenadier System (PGS), un lance-grenades individuel de 25 millimètres. Selon les termes de l'accord, Barrett assurera la fabrication de l'arme sur son site de Nashville, dans le Tennessee, et intégrera le système de programmation inductive permettant aux forces armées de paramétrer la gamme de munitions de 25 mm développée par le groupe de défense.

Ce système portatif est conçu pour neutraliser les cibles à l'abri, en combat rapproché, ainsi que les petits drones. Cette collaboration vise à accélérer l'innovation et la livraison de cet équipement aux forces armées américaines et alliées.

Le titre Northrop Grumman a conclu la séance avec un gain de 0,89% hier à Wall Street mais affiche une contraction de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.

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