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Northrop Grumman en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande dans le secteur de la défense
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de Northrop Grumman NOC.N progressent de près de 2% à 520 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel après que la forte demande en avions militaires, missiles et programmes de défense a stimulé les résultats du troisième trimestre et porté le carnet de commandes à un niveau record

** La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026 compris entre 29,35 et 29,75 dollars, contre une prévision antérieure de 28,60 à 29,10 dollars

** Le chiffre d’affaires trimestriel progresse de 7% par rapport à l’année dernière pour atteindre 11,12 milliards de dollars, grâce à une hausse des ventes dans les quatre secteurs

** Le bénéfice trimestriel progresse d’environ 2% pour s’établir à 1,12 milliard de dollars, soit 7,89 dollars par action, contre 1,10 milliard de dollars, soit 7,67 dollars par action, il y a un an

** Le cours cible médian des 27 courtiers couvrant le titre s'établit à 616 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 11% depuis le début de l'année

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