Nordex signe un contrat pour une commande de 325 MW aux États-Unis

Le groupe a signé un contrat aux États-Unis pour une capacité totale de 325 MW. La commande comprend 55 turbines de type N163/5.X. Les noms des clients et des projets n'ont pas été divulgués.

Grâce à sa technologie Delta4000, Nordex offre une solution hautement fiable et efficace pour les grands projets éoliens en Amérique du Nord, aidant les clients à optimiser le rendement énergétique dans des conditions de site variées.

" Contribuer à un secteur énergétique américain solide et localisé et servir nos clients avec des produits 'Made in USA', fabriqués dans l'Iowa et construits sur une technologie éprouvée, est un véritable privilège " a déclaré Manav Sharma, DG de Nordex North America.