 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nordex signe un contrat pour une commande de 325 MW aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 10:13

Le groupe a signé un contrat aux États-Unis pour une capacité totale de 325 MW. La commande comprend 55 turbines de type N163/5.X. Les noms des clients et des projets n'ont pas été divulgués.

Grâce à sa technologie Delta4000, Nordex offre une solution hautement fiable et efficace pour les grands projets éoliens en Amérique du Nord, aidant les clients à optimiser le rendement énergétique dans des conditions de site variées.

" Contribuer à un secteur énergétique américain solide et localisé et servir nos clients avec des produits 'Made in USA', fabriqués dans l'Iowa et construits sur une technologie éprouvée, est un véritable privilège " a déclaré Manav Sharma, DG de Nordex North America.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
44,280 EUR XETRA +0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.06.2026 11:48 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,72% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

  • STEF : Une consolidation vers les supports est probable
    STEF : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.06.2026 11:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5.500 postes dans le monde ( AFP / Isabel Infantes )
    British American Tobacco annonce 5.500 suppressions de postes dans le monde
    information fournie par AFP 29.06.2026 11:43 

    Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5.500 postes dans le monde dans le cadre d'un "programme de transformation" qui doit permettre d'économiser 600 millions de livres (695 millions d'euros) d'ici 2028. "D'ici la fin ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : Sous les résistances, une consolidation est probable
    TIKEHAU CAPITAL : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 29.06.2026 11:39 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,74 +8,07%
Pétrole Brent
73,08 -2,35%
CAC 40
8 349,85 -0,42%
SOITEC
120,65 +5,51%
HAFFNER ENERGY
0,234 +7,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank