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Nordex signe de nouvelles commandes dans plusieurs pays d'Europe du Sud et en Turquie
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 09:52

Le groupe a signé de nouvelles commandes totalisant 155 MW dans plusieurs pays d'Europe du Sud, ainsi que des commandes supplémentaires en Turquie. Les contrats portent sur la fourniture et l'installation de 34 éoliennes.

Les contrats couvrent les turbines Delta des séries 4000, chacune configurée pour correspondre aux conditions éoliennes spécifiques et aux exigences du site de leur emplacement.

Tous les contrats sont accompagnés d'accords de service et de maintenance pluriannuels.

Les éoliennes seront installées et mises en service entre le printemps 2027 et le début 2028.

Les noms des clients et des parcs éoliens ne sont pas divulgués.

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