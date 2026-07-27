Nordex renforce sa flexibilité financière avec une extension de la Facilité de Garantie

Le Groupe a conclu une nouvelle Facilité de Garantie Multidevise syndiquée liée à l'ESG, d'un volume total de 2 475 millions d'euros.

Cette nouvelle facilité est fixée sur une échéance de 5 ans avec des conditions améliorées, incluant une réduction substantielle des taux d'intérêt.

La nouvelle flexibilité financière offre à l'entreprise un cadre de financement plus large, plus flexible et plus rentable pour la période de 2026 à 2031.

Elle a été organisé avec le soutien de trois grandes banques internationales : Commerzbank Aktiengesellschaft (également en tant que Bookrunner et Agent de Facilité), Intesa Sanpaolo - Division IMI CIB (également en tant que Coordinateur Global, Bookrunner et Coordinateur Durabilité) et UniCredit Bank (également en tant que Bookrunner, Agent de Documentation et Agent de Coordination des Procédés).

Les facilités de garantie sont un instrument de financement important dans l'industrie de l'énergie éolienne. Ils sont utilisés, pour fournir des garanties liées aux projets clients et autres obligations contractuelles de l'entreprise dans de nombreux marchés où le Groupe opère.

"Le refinancement réussi de notre Facilité de Garantie Multi-Devise Syndiquée liée à l'ESG nous a assuré un cadre solide et fiable pour les années à venir. Cette facilité renforce notre flexibilité financière, nous permettant de soutenir les clients des régions concernées en aidant nos équipes commerciales à transformer les opportunités en commandes" a déclaré le Dr Ilya Hartmann, directeur financier du groupe Nordex.

"L'augmentation du volume et l'amélioration des conditions reflètent également la confiance de nos partenaires bancaires dans le développement commercial et les perspectives à long terme de Nordex."