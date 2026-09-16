Nordex remporte une nouvelle commande dans le Brandebourg

Le constructeur de turbines éoliennes Nordex annonce avoir reçu une commande de 91 MW pour le parc éolien Schönermark-Passow, dans le Land allemand du Brandebourg, de la part de TEUT Energieprojekte. Le contrat inclut également un accord de service premium d'une durée de 20 ans.

Composé de 13 turbines N163/6.X, ce parc est en construction près de Schwedt/Oder, dans le district d'Uckermark. La construction ainsi que la livraison et l'installation des turbines, qui auront une hauteur de moyeu de 164 mètres, sont prévues à partir de septembre 2027. La mise en service de la première éolienne est attendue pour janvier 2028.

"En fournissant le parc éolien Schönermark-Passow, nous soutenons à nouveau TEUT Energieprojekte dans la mise en oeuvre d'un nouveau parc éolien et, ensemble, contribuons à l'expansion supplémentaire de l'énergie éolienne dans le Brandebourg", commente Karsten Brüggemann, vice-président de la région Europe de Nordex.

TEUT Energieprojekte est un client de longue date de Nordex dans le Brandebourg : plus récemment, en 2025, le promoteur du projet a commandé onze turbines Nordex d'une capacité totale de 65,7 MW pour les parcs éoliens Mürow-Neukünkendorf et Willmersdorf-Tempelfelde. Leur mise en service est prévue respectivement au printemps et à l'été 2027.