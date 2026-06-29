Nordex atteint une nouvelle étape dans le projet éolien Pestera II en Roumanie

Suite à la commande pour le projet de parc éolien Pestera II de 392 MW en Roumanie, le groupe a atteint la prochaine étape d'exécution avec le début de la fabrication des turbines et des travaux initiaux de préparation du site.

Des contrats pour certains éléments, tels que les cages d'ancrage, ont également déjà été conclus afin d'assurer l'exécution rapide du projet.

Les activités de construction progressent comme prévu, les travaux de fondation devront commencer dans les mois à venir et le projet est en voie de mise en service en 2028.

Pestera II est un projet phare du groupe Nordex en Roumanie. Le parc éolien comprend 56 turbines N163/6.X d'une capacité nominale de 7 MW chacune pour le client Copenhagen Infrastructure Partners.

Le projet est situé à Constan?a, dans le sud-est de la Roumanie, dans la région de la Dobrogée, qui bénéficie de conditions éoliennes fortes et stables ainsi que de la proximité des infrastructures de transmission existantes.

Avec Pestera II, Nordex renforce encore sa présence en Europe de l'Est.

"Le projet représente une expansion continue des activités réussies de l'entreprise dans la région, soutenue par des conditions de marché favorables et une demande croissante de capacité d'énergie renouvelable" indique le groupe.