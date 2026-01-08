Nomination chez Ubisoft
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 17:51
A partir du 2 février, elle sera chargée de diriger le développement et la mise en oeuvre de la stratégie globale de communication et de marque d'Ubisoft. Elle sera rattachée à Cécile Russeil, Executive Vice President en charge de la communication, des affaires corporatives, de la DIA (diversité, inclusion et appartenance), des ressources humaines et du département juridique.
Avant de rejoindre Ubisoft, Valentine Piedelievre-Eman occupait le poste de Vice President Corporate Communications pour l'Europe de l'Ouest et l'Afrique chez Warner Bros. Discovery. A ce titre, elle pilotait la communication corporate et les relations presse en France, au Benelux, en Allemagne et en Afrique, pour l'ensemble des activités du Groupe, couvrant notamment Warner Bros. Pictures, HBO Max, Discovery et Eurosport.
Valeurs associées
|5,9860 EUR
|Euronext Paris
|-1,90%
A lire aussi
-
Le nord-ouest de la France, à peine remis d'un épisode neigeux, se prépare à affronter la tempête Goretti avec des rafales de vent qui pourront atteindre 160 km/h dans la Manche où les établissements scolaires seront fermés vendredi. Ce département est placé en ... Lire la suite
-
Des fouilles sont prévues dans l'un des plus vieux "cold cases" de France pour retrouver la famille Méchinaud, disparue sans laisser de traces dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972 en Charente, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Nanterre. Les "actes d'enquête ... Lire la suite
-
(AOF) - Schneider Electric (-4,11% à 234,40 euros) Le spécialiste mondial en gestion de l'énergie et en automatisation a reculé. La veille, il avait progressé après une note de Bernstein. Selon une source de marché, le broker était resté à surperformance sur le ... Lire la suite
-
Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi matin devant un bâtiment fédéral en banlieue de Minneapolis, faisant face à de nombreux policiers armés, pour protester contre les conditions de la mort la veille d'une habitante tuée par la police de l'immigration ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer