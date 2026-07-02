Nokia retenu pour la modernisation du réseau optique d'Orange Belgium

Nokia a annoncé jeudi avoir été retenu par Orange Belgium afin d'aider l'opérateur à moderniser son réseau optique avec l'objectif de préparer ses infrastructures à la hausse des besoins liés à la 5G, à l'informatique quantique et aux applications d'intelligence artificielle.

Dans un communiqué, l'équipementier finlandais indique avoir été choisi en tant que fournisseur exclusif dans le cadre de ce vaste projet de transformation, qui vise à unifier ses réseaux fixes et mobiles au sein d'un réseau de transport optique unique couvrant l'ensemble de la Belgique.

Un réseau renforcé et des opérations simplifiées

Ce projet pluriannuel, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, vise également à permettre de moderniser l'infrastructure d'Orange Belgium afin de renforcer la résilience, la sécurité et la capacité d'évolution du réseau, alors que les besoins en bande passante progressent aussi bien chez les particuliers que chez les entreprises, sous l'effet notamment d'applications telles que l'apprentissage automatique, le streaming vidéo, les jeux en ligne ou les services cloud.

En réunissant ses infrastructures de transport fixes et mobiles au sein d'un seul réseau, Orange Belgium entend également simplifier ses opérations et améliorer la fourniture de ses services.

L'accord prévoit par ailleurs le déploiement de la plateforme d'automatisation WaveSuite de Nokia, qui intègre des fonctions d'intelligence artificielle, afin de rationaliser la gestion du réseau, d'améliorer son efficacité opérationnelle et d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux services.

Une infrastructure de nouvelle génération

Dans le détail, il est prévu que le réseau optique modernisé achemine le trafic fixe et mobile d'Orange Belgium à travers les infrastructures d'accès métropolitain et de réseau dorsal (backbone) pouvant prendre en charge des services allant de 1G à 400G et au-delà.

Enfin, le projet marque le premier déploiement chez l'opérateur de la plateforme 1830 PSS de Nokia, son commutateur de services photoniques à haute capacité, dédiée au transport optique du coeur de réseau.

Malgré ces annonces, l'action Nokia reculait de 3,7% à moins de 11 euros jeudi matin à la Bourse d'Helsinki, victime de la reprise du mouvement de consolidation qui touche depuis quelque semaines les valeurs technologiques américaines.