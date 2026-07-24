 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia recule, UBS juge les bonnes nouvelles bien intégrées
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 15:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Nokia recule ce vendredi à la Bourse d'Helsinki, l'action de l'équipementier de réseaux finlandais souffrant d'un abaissement d'objectif de cours de la part d'UBS, motivé par une valorisation jugée suffisamment riche.

Le titre, qui avait chuté de 5% hier en dépit de résultats de 2e trimestre bien meilleurs que prévu, perd actuellement 1,8% à 8,54 euros. Ses pertes sur la semaine atteignent 3,8%.

Dans une note diffusée dans la matinée, UBS indique avoir abaissé son objectif de 11 à 9,65 euros, estimant que le potentiel lié à l'intelligence artificielle est désormais largement intégré dans les cours. De son point de vue, le niveau de valorisation de l'action réduit considérablement sa marge de progression à court terme.

Un potentiel jugé bien plus limité

Bien que le groupe technologique bénéficie d'une solide dynamique de commandes dans les segments du cloud et de l'IA pour soutenir sa croissance, la banque suisse met en évidence quelques freins majeurs, à commencer par la pression continue qui s'exerce sur les dépenses d'investissement des opérateurs de télécommunications traditionnels.

L'établissement helvétique, qui maintient son opinion "neutre" sur le titre, fait valoir que son nouvel objectif de cours valorise toujours le titre avec une prime de 11%.

BofA se montre plus positif

Plus optimistes, les analystes de Bank of America réaffirment, eux, leur recommandation à l'achat sur l'action avec un objectif de cours rehaussé de 15,6 à 16 euros, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de presque 84%.

La banque d'investissement met en avant l'accélération spectaculaire des prises de commandes du groupe dans l'IA, un rythme de commandes qui pourrait rapidement doubler pour atteindre deux milliards d'euros par trimestre, ce qui permettrait au groupe finlandais de doubler son chiffre d'affaires sur le segment de l'IA d'ici 2027.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank