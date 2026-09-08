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Nokia lance Mobile Core Early Access pour les opérateurs télécoms et les entreprises
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 11:49
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Nokia annonce que Mobile Core Early Access, un environnement hébergé en direct, est désormais disponible mondialement pour les opérateurs télécoms et les entreprises.

Cette initiative permet d'explorer concrètement les logiciels à l'origine de la connectivité réseau avancée à l'ère de l'IA.

Elle vise à accélérer l'évaluation, la validation et l'adoption de nouvelles technologies.

Les participants peuvent tester les nouvelles capacités et évaluer plus tôt leur pertinence commerciale, leurs exigences opérationnelles et les modalités de déploiement.

Nokia entend ainsi faciliter les décisions d'investissement à mesure que les réseaux mobiles évoluent pour répondre aux besoins liés à l'IA, à l'automatisation et aux applications d'entreprise.

"Les cycles d'innovation mobile continuent de s'accélérer, et les opérateurs ont besoin de plus que des présentations et des démonstrations pour faire des choix technologiques confiants. Mobile Core Early Access offre un moyen pratique de découvrir les dernières innovations mobiles dans un environnement réel. En rapprochant les capacités des clients plus tôt, nous les aidons à réduire l'incertitude et à passer plus rapidement de l'exploration au déploiement", a déclaré Kal De, Vice-Président Senior, Core Networks, Nokia.

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