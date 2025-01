Nokia: finalise la vente d'ASN à l'Etat français information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir finalisé la vente d'Alcatel Submarine Networks (ASN) à l'État français, représenté par l'Agence des participations de l'État, le 31 décembre 2024.



Nokia conserve une participation de 20 % avec représentation au conseil d'administration jusqu'à la cession complète prévue, moment où l'État français devrait acquérir l'intégralité des parts restantes.



Cette vente permet à Nokia de recentrer son portefeuille sur ses marchés principaux et de poursuivre sa stratégie de gestion active, illustrée également par l'acquisition prévue d'Infinera.



ASN, leader des réseaux sous-marins, continuera de bénéficier du soutien de l'État français pour son développement durable et ses investissements technologiques, assure Nokia.





