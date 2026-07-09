Nokia fait progresser son partenariat avec NestAI pour la défense

Nokia Defense annonce faire progresser son partenariat avec NestAI, laboratoire d'IA dédié à la défense, avec le développement des premières capacités opérationnelles dans le cadre de la collaboration établie parallèlement à l'investissement conjoint de 100 MEUR de Nokia et de Tesi dans NestAI en novembre 2025.

Selon l'équipementier de réseaux finlandais, ce partenariat offre trois capacités opérationnelles intégrées : un commandement et un contrôle assistés par l'IA sur des réseaux 5G déployables, une planification des missions avec une connectivité assurée, ainsi qu'une détection et une réponse précoces aux menaces.

Ces capacités sont conçues pour répondre aux conditions auxquelles les forces modernes sont désormais confrontées : communications privées, attaques électroniques actives et menaces émergentes liées aux drones, qui doivent être détectées avant qu'elles ne puissent atteindre leur cible.

"Avec NestAI, Nokia accélère le développement de technologies souveraines dont l'OTAN a besoin pour fonctionner, décider et agir dans la prochaine génération de missions", commente Mikko Hautala, directeur géopolitique et des relations gouvernementales, et président de Nokia Defense.

S'appuyant sur le leadership mondial de Nokia dans les réseaux fixes, mobiles et de transport, Nokia Defense propose des solutions de communication résilientes et adaptées aux missions, qui renforcent la sécurité nationale et soutiennent des opérations critiques à l'échelle mondiale.