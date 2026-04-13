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Nokia : 9,% à 10,3%, retrouve ses niveaux de mai 2010
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 16:59

Nokia poursuit son rallye et flambe de 9,% à 10,3% : le retrouve ses niveaux de mi-mai 2010, alors que les gains annuels atteignent 60% et 100% en 6 mois (5,15E le 9 octobre dernier.
Le titre semble bien parti pour rallier les 11,50E, son zénith de mi-mars 2010... soit 16 ans et 1 mois de distance.

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