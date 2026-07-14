Nikkei : un rebond de 0,75% déconnecté du pétrole

La bourse de Tokyo progresse de 0,75%, et même 1% en séance (jusque vers 67.800Pts) malgré la brusque remontée du pétrole ( 10% vers 86 USD sur le Brent), ce qui relève de l'exploit... ou de la manipulation pure et simple si l'on rajoute une taxe américaine de 20% sur les cargaisons en provenance du Golfe Persique (aucune analyse n'explique la hausse du jour, c'est assez rare pour être signalé : ce seul commentaire " nous observons des achats sur repli ").

Le Nikkei reste cependant ancré sous l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin) : le prochain objectif demeure le comblement du "gap" des 64 400 du 11 juin.