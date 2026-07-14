information fournie par Reuters • 14/07/2026 à 16:23

Etats-Unis: Les prix à la consommation ralentissent plus que prévu en juin

Un magasin à Manhattan

‌L'inflation aux ​États-Unis a ralenti à 3,5% sur un ​an en juin, ​plus que ⁠prévu, montrent les ‌données officielles publiées mardi.

Ce ralentissement de ​l'inflation ‌intervient après ⁠une hausse de 4,2% en mai ⁠alors ‌que les analystes ⁠anticipaient +3,8%.

Les prix ‌à la ⁠consommation diminuent de 0,4% ⁠sur ‌un mois, après ​une ‌hausse de 0,5% en mai et ​alors que ⁠les économistes tablaient sur -0,1%.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Diana Mandia, édité par Augustin ​Turpin)