Etats-Unis: Les prix à la consommation ralentissent plus que prévu en juin

Un magasin à Manhattan
L'inflation aux États-Unis a ralenti à 3,5% sur un an en juin, plus que prévu, montrent les données officielles publiées mardi.
Ce ralentissement de l'inflation intervient après une hausse de 4,2% en mai alors que les analystes anticipaient +3,8%.
Les prix à la consommation diminuent de 0,4% sur un mois, après une hausse de 0,5% en mai et alors que les économistes tablaient sur -0,1%.
(Rédigé par Matthieu Huchet et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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