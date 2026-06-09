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Nikkei : reprend 2,17%, refranchit 65.150, surveiller 66.000
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 09:05

Le Nikkei a préservé de justesse lundi le palier des 64.000 et reprend 2,2% ce mardi (l'essentiel des gains se sont matérialisés lors de la cession de l'après-midi), ce qui lui permet de terminer au-delà de l'ex zone support des 65.150Pts et de réintégrer son canal ascendant moyen terme.

L'indice va cependant devoir confirmer ce sursaut en refranchissant les 66.000 (50% de retracement de la baisse du 3 au 8 juin), sinon cela demeurera de l'ordre du sursaut technique.

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