Nikkei : et un doublé record de plus, à 70.125 et 69.900 en clôture

Le Nikkei inscrit ce mercredi un nouveau doublé : record absolu intraday à 70.125 et record à 69.900 en clôture.

Le gain annuel atteint cette fois 39% (en 24 semaines, soit 82% en rythme annuel).

Le Nikkei a tenté de soulever la dernière résistance oblique moyen terme des 70.000: au-delà, il n'y a plus d'obstacle graphique : "sky is the limit" !