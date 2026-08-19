Nikkei : -3,15%, au plus bas depuis le 5 août

Le Nikkei rajoute une correction de 3,15% à celle de -2,55% la veille, ce qui efface en 48H le 5 sur 5 à la hausse et le gain cumulé de 5,35% engrangé depuis le 7 août.

Le franchissement de la résistance des 68.800 (ex zénith du 15 juillet dernier) s'avère être un "bull trap" : il débouche sur le comblement du "gap" des 67 569 du 12 août et l'enfoncement du palier de soutien des 66.000 du 5 au 7 août.

Le Nikkei semble donc bien parti pour s'en aller combler le "gap" des 64.240 du 4 aout.