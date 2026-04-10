Nikkei : 1,84% pour un score fleuve en hebdo de 7%
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:00
Le Nikkei évolue à contre-tendance du Topix qui cède 0,04% ce matin et il nous offre un rare exemple de "tête/épaules" (54.500/59.300/55.400) qui ne "fonctionne pas" (l'objectif était 48.500 au minimum).
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