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Nikkei : 1,84% pour un score fleuve en hebdo de 7%
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:00

Le Nikkei termine la semaine sur un nouveau feu d'artifice haussier de 1,84% (vers 56.924), pour un gain hebdo de 7%: : la ruée à l'achat ne calcule pas l'impact réel de la guerre à moyen terme... si jamais la paix tient au long des 15 jours de trêve.
Le Nikkei évolue à contre-tendance du Topix qui cède 0,04% ce matin et il nous offre un rare exemple de "tête/épaules" (54.500/59.300/55.400) qui ne "fonctionne pas" (l'objectif était 48.500 au minimum).

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