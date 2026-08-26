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Nikkei : 0,62% grâce au repli du pétrole et optimisme avant Nvidia
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 09:27
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L'élan haussier de mardi s'est confirmé ce mercredi : la nette détente du pétrole (-7% en 24H) favorise les rachats de valeurs cycliques et le Nikkei rajoute 0,62% aux 0,5% de la veille pour se hisser vers 66.260, c'est à dire au-dessus de l'ex palier de soutien des 66.000.

La tendance ne repasse pas positive pour autant : le mouvement de repli amorcé sous 69.220 le 17 août devrait déboucher sur le comblement du "gap" des 64.240 du 4 août puis le test du support oblique court terme des 63.900 (issue du plancher des 51.000 du 31 mars).

Pétrole et parapétrolier
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