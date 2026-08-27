Nikkei : -0,2% à 66.132 à l'issue d'une séance volatile

Le Nikkei termine sur une consolidation anodine de -0,2% à l'issue d'une séance volatile où l'indice phare aura d'abord gagné 1% (vers 66.950) puis perdu -0,7% (vers 65.780) : la tendance de court terme demeure négative, le mouvement de repli amorcé sous 69.220 le 17 août devrait déboucher sur le comblement du "gap" des 64.240 du 4 août puis le test du support oblique court terme des 63.900 (issue du plancher des 51.000 du 31 mars).
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