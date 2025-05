Nike va relever ses prix aux Etats-Unis, sur fond de droits de douane

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

L'équipementier sportif américain Nike va augmenter le 1er juin ses prix sur de nombreux articles aux Etats-Unis, a indiqué le groupe mercredi à l'AFP, sans lier cette décision à un facteur en particulier mais qui survient dans un contexte de nouveaux droits de douane.

Sont exemptés tous les produits pour enfants, les pièces à moins de 100 dollars, les baskets Air Force 1 et les objets de sa marque Jordan qui ne sont pas des chaussures.

Pour les baskets dont le prix est actuellement compris entre 100 et 150 dollars, la hausse ira jusqu'à 5 dollars, tandis que pour celles vendues plus de 150 dollars, elle atteindra, au plus, 10 dollars.

"Dans le cadre de notre planification saisonnière, nous évaluons régulièrement notre activité et procédons à des ajustements tarifaires", a indiqué l'entreprise.

Nike fait fabriquer la majorité de ses produits en Chine, au Vietnam et en Indonésie.

Début avril, Donald Trump a imposé des droits de douane à l'ensemble des partenaires commerciaux des Etats-Unis. Il en a suspendu une portion une semaine plus tard, pour une durée de 90 jours, le temps de parvenir à des accords commerciaux.

En l'état, la plupart sont encore soumis à 10% de droits de douane, les importations chinoises aux Etats-Unis étant, elles, l'objet de tarifs douaniers de 30%.

Interrogé sur le lien possible entre ces hausses de prix et les droits de douane, Nike a expliqué que les variations éventuelles de ses tarifs n'étaient jamais liées à un facteur en particulier mais à une conjonction d'éléments.