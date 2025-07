Italie: excédent commercial en mai de 6,16 milliards d'euros

L'Italie a enregistré en mai un excédent commercial de 6,16 milliards d'euros, contre 6,38 milliards le même mois en 2024, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat), évoquant une baisse des exportations.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Sur les cinq premiers mois de l'année, l'excédent est de 17,5 milliards d'euros, "en nette baisse par rapport aux cinq premiers mois de 2024 où il avait atteint les 24 milliards", note l'Istat dans son commentaire.

Le déficit de la balance énergétique a atteint 3,46 milliards d'euros en mai, contre 4,02 milliards un an plus tôt.

Sur un an, les exportations baissent de 1,9% et les importations de 1,7%, tandis que sur un mois les exportations ont baissé de 2,3% et les importations de 4,1%.

Parmi les pays qui ont le plus contribué à la hausse des exportations sur un an figurent l'Espagne (+15,6%), la Suisse (+9,2%) et les Etats-Unis (+2,6%).

A l'inverse, les exportations vers la Turquie ont baissé de 22,5%, vers la Chine de 22,6% et vers le Royaume-Uni de 7,4%.

L'Italie a affiché en 2024 un excédent commercial en nette hausse, à 54,92 milliards d'euros, grâce à la baisse de la facture énergétique.

Quatrième exportateur mondial, l'Italie risque d'être l'un des pays européens les plus touchés par la guerre commerciale déclenchée par le président Donald Trump. Son excédent commercial vis-à-vis des Etats-Unis a atteint 38,9 milliards d'euros en 2024.