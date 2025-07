Indonésie: la banque centrale abaisse encore ses taux pour stimuler la croissance

Perry Warjiyo, gouverneur de la Banque d'Indonésie, lors d'un événement économique intitulé "Renforcer la résilience économique de l'Indonésie au milieu de la vague de guerres tarifaires commerciales" à Jakarta, le 8 avril 2025. ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

La banque centrale indonésienne a abaissé mercredi son taux directeur pour la troisième fois cette année afin de stimuler la croissance économique de la première économie d'Asie du Sud-Est.

L'institution a abaissé le taux de prise en pension à sept jours de 25 points de base, à 5,25%, après de précédentes baisses en janvier et mai.

Le gouverneur de la banque centrale, Perry Warjiyo, a laissé la porte ouverte à de nouvelles réductions, affirmant que les responsables "continueront à surveiller" si de nouvelles baisses sont nécessaires pour stimuler la croissance économique, tout en essayant de stabiliser l'inflation et la roupie indonésienne.

"Cette décision est cohérente avec les prévisions d'inflation de plus en plus faible pour 2025 et 2026, la stabilité maintenue du taux de change de la roupie conformément aux fondamentaux et la nécessité de continuer à stimuler la croissance économique", a déclaré M. Perry aux journalistes.

La roupie a subi des pressions au premier semestre, s'échangeant à ses niveaux les plus bas depuis la crise financière asiatique, notamment en raison de l'annonce de la hausse drastique des droits de douane par le président américain Donald Trump.

Selon les analystes, la roupie va continuer de se déprécier par rapport au dollar dans un avenir proche en raison de la dernière baisse des taux. Ils prévoient que la Banque d'Indonésie (BI) assouplira encore sa politique monétaire.

"Nous pensons que la devise va perdre du terrain au cours des prochains mois, ce qui signifie que la BI continuera à évoluer progressivement vers un assouplissement monétaire", a déclaré Jason Tuvey, économiste en chef adjoint des marchés émergents chez Capital Economics.

Il a prévu que la banque centrale pourrait réduire ses taux de 25 points de base supplémentaires cette année.