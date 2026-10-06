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Nike recule après que Berenberg a abaissé sa recommandation à "vendre"
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 11:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action du fabricant de vêtements de sport Nike NKE.N recule d'environ 1 % à 33,58 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Berenberg abaisse sa recommandation sur le titre de "acheter" à "vendre" et réduit son objectif de cours de 49 $ à 27,50 $

** "Nike semble avoir accepté une place moins importante sur le marché des vêtements de sport", déclare l’analyste Nick Anderson, soulignant que la volonté de l’entreprise d’organiser son activité autour de segments plus restreints apparaît comme un aveu que la structure du marché a "irréversiblement basculé" au détriment de Nike

** La société de courtage prévoit des revenus sous pression jusqu’à l’exercice 2028, la direction semblant à bout de souffle et le plan de restructuration "Pace" n’apportant que peu d’aide avant l’exercice 2029; elle ajoute que la reprise en Chine n’est "pas acquise"

** Cette révision à la baisse fait suite à la décision prise lundi par S&P Global de ramener la note de l’action , de "A+" à "A", avec une "perspective négative", en indiquant que les efforts de redressement de l’entreprise prendront plus de temps et nécessiteront des investissements plus importants

** Sur 44 courtiers, 11 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 25 "conserver" et 8 "vendre" ou inférieure; le cours cible médian est de 34,90 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé d’environ 47 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 11:25:55.

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