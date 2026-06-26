NextStage AM : Charlotte Lengaigne-Giraudeau promue associée

(Zonebourse.com) - NextStage AM annonce la nomination de Charlotte Lengaigne-Giraudeau en tant qu'associée. Cette promotion vient saluer son engagement au sein de l'équipe d'investissement, la qualité de son accompagnement auprès des entrepreneurs et son rôle dans le développement du programme Capital Entrepreneur.

Depuis son arrivée chez NextStage AM en avril 2023, Charlotte Lengaigne-Giraudeau contribue activement au développement du programme Capital Entrepreneur et à l'accompagnement des participations du portefeuille. Forte de plus de quinze ans d'expérience en fusions-acquisitions et en accompagnement d'entrepreneurs, elle intervient aux côtés de dirigeants de PME et ETI françaises, dans des secteurs variés, avec une approche fondée sur la proximité, l'exigence et la création de valeur durable.

Cette nomination s'inscrit dans la dynamique de développement de NextStage AM, plateforme d'investissement multi-stratégies pionnière du capital-développement innovant et patient en France.

Chez NextStage AM, Charlotte Lengaigne-Giraudeau est en charge du programme Capital Entrepreneur, qui accompagne des PME en croissance et rentables avec des investissements de 5 à 10 millions d'euros par opération, co-investissements inclus. Elle a notamment été impliquée dans l'accompagnement de participations telles qu'Orion Santé, PeersGroup, ou encore Javelot.

Diplômée de Kedge Business School, Charlotte Lengaigne-Giraudeau a rejoint l'équipe d'investissement de NextStage AM en avril 2023.

Elle débute sa carrière en 2006 chez Aforge Finance, devenu Degroof Petercam Corporate Finance, où elle occupe successivement les fonctions d'analyste, associate puis vice présidente.

Elle rejoint ensuite Crédit Agricole MidCap Advisors, ex-Sodica Corporate Finance, en tant que directrice de missions, avant d'intégrer Mansartis Finance en 2019 comme directrice associée M&A.

Avant de rejoindre NextStage AM, Charlotte Lengaigne-Giraudeau a accompagné des entrepreneurs, fonds d'investissement et corporates dans une quarantaine d'opérations, tous secteurs confondus, sur des valorisations allant de 5 à 200 MEUR. Son expertise en fusions-acquisitions, sa connaissance fine des enjeux de transmission et de croissance des PME, ainsi que sa proximité avec les dirigeants constituent des atouts majeurs pour accompagner les participations de NextStage AM dans leurs projets de développement.

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