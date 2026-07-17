NextStage AM annonce le référencement de NextStage Croissance chez BNP Paribas Cardif

(Zonebourse.com) - NextStage AM (groupe spécialisé dans le capital-développement en France) annonce le référencement de NextStage Croissance auprès de BNP Paribas Cardif, acteur sur le marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Ce nouveau référencement illustre l'intérêt croissant pour la solution apportée par NextStage AM dans la constitution de portefeuilles diversifiés chez les investisseurs particuliers au travers de l'assurance vie et de l'épargne-retraite.

Lancée en 2016, NextStage Croissance a été la première unité de compte de private equity éligible à l'assurance vie, puis au PER dès 2019. Elle est désormais distribuée par dix grands établissements.

"Alors que nous célébrons cette année les 10 ans de NextStage Croissance, nous sommes fiers et heureux d'avoir gagné la confiance de BNP Paribas Cardif. Ce nouveau référencement vient renforcer la dynamique de distribution de notre solution, déjà disponible auprès de partenaires de premier plan tels que Generali, UAF Life Patrimoine, Selencia, Spirica, SwissLife, Suravenir, Vie Plus, Nortia et Eres. Il illustre également la volonté croissante des assureurs d'enrichir leur offre financière en matière de private equity. NextStage AM a été le premier acteur du marché à structurer, dès 2016, une unité de compte de private equity evergreen éligible à l'assurance vie, puis au PER. Une décennie plus tard, nous poursuivons avec la même ambition nos efforts pour offrir aux épargnants des perspectives de rendements attractifs, tout en contribuant activement au financement de l'économie réelle et des entreprises au coeur de nos territoires", déclare Julien Potier, associé et directeur général adjoint de NextStage AM.

Au 31 mai 2026, le véhicule NextStage Croissance totalise 190 millions d'euros d'encours, une croissance de plus de 48% en un an, et affiche une performance de 83,17% (nette de frais de gestion) en cinq ans.

Ce véhicule dit "evergreen" dispose d'une durée de vie de 99 ans et d'une valorisation bi-mensuelle.

NextStage Croissance est un véhicule nourricier de NextStage Evergreen, proposé comme unité de compte dans les contrats d'assurance vie et de PER. Accessible aux investisseurs particuliers, avec un ticket d'entrée minimum accessible, il permet d'investir à ce jour, via son véhicule maître NextStage Evergreen, dans un portefeuille diversifié et mature de 21 PME et ETI en croissance. Ces entreprises rentables, non cotées en France et en Europe sont des championnes de leur marché. L'objectif est d'accélérer leur croissance et leur innovation tout en améliorant leur modèle via une approche long terme.

Les PME et ETI sélectionnées s'inscrivent pour la plupart dans le cadre de projets portés par des entrepreneurs de premier rang. Elles présentent de forts potentiels de croissance autour de trois disruptions technologiques liées à l'IA : la santé intelligente, le digital et l'innovation environnementale et énergétique. Parmi elles, figurent Adopt Parfums (première marque de parfum en France en volume), Abatilles (eau minérale premium de référence pour les restaurateurs), Acorus (spécialiste de l'éco-rénovation), Linxea (leader indépendant de l'épargne en ligne en France), Sports Company (leader mondial de la location de matériel de ski) et Ultimate NaturaBuy (première marketplace digitale en France pour les passionnés de la nature).

NextStage Evergreen s'inscrit dans une stratégie de co-investissement avec l'offre réservée traditionnellement aux grands investisseurs institutionnels et privés de NextStage AM, notamment le Programme Championnes.

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