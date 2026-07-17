Football/Coupe du monde: Les Bleus veulent finir en beauté pour Deschamps

Conférence de presse de la France

L'équipe de France préférerait jouer la ‌finale de la Coupe du monde de football, dimanche à New York, plutôt que le match pour ​la troisième place contre l'Angleterre, samedi à Miami, mais veut tout de même finir en beauté pour la dernière de Didier Deschamps au poste de sélectionneur.

Champions du monde en 2018 et finalistes en 2022, ils figuraient parmi ​les principaux favoris au titre mondial et espéraient atteindre une troisième finale consécutive. Mais l'aventure a pris fin brutalement contre l'Espagne (2-0), mardi, ​en demi-finales.

Il s’agissait de leur troisième défaite consécutive en ⁠demi-finales d’une compétition face à l’Espagne après l’Euro 2024 (2-1) et la Ligue des nations 2025 (5-4).

Le match ‌de samedi aura toutefois une saveur particulière puisqu'il sera le dernier de Didier Deschamps, 14 ans après ses débuts en tant que sélectionneur.

"Quand on vient en équipe de ​France, on a des devoirs", a ‌déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, à Miami. "Ce n'est pas un match ⁠amical, ce n'est pas celui qu'on aurait préféré mais il est là, il y a une troisième place."

"J'ai le devoir avec mon staff, et les joueurs l'ont aussi, de tout faire pour atteindre ce dernier ⁠objectif, qui est peut-être ‌certainement moins important."

"Dans ma tête, je sais très bien que le clap de fin, ⁠c'est demain. Sans faire pleurer personne (...), la vie continue", a-t-il poursuivi.

Le sélectionneur et ses joueurs étaient encore ‌sous le choc de leur défaite en demi-finale. Il a prévenu qu'il allait procéder ⁠à quelques changements dans son effectif, sans donner de précisions concernant Kylian Mbappé, ⁠encore en lice pour finir ‌meilleur buteur de la compétition.

"Il est disponible", a évacué Didier Deschamps.

Le capitaine des Bleus est actuellement co-meilleur ​buteur du Mondial avec huit buts, à égalité avec ‌l’Argentin Lionel Messi. Il est à une longueur de son rival au total de buts en Coupe du monde (21 contre 20).

Malgré l'élimination "très ​difficile à digérer", le défenseur central Ibrahima Konaté a précisé que les joueurs avaient à cœur d’offrir à Didier Deschamps des adieux en beauté.

"Ce n'était pas notre objectif. Personne ne veut jouer ⁠ce match-là, dans le sens où, par rapport à nos attentes et nos exigences, c'est une finale qu'on aurait voulu jouer", a poursuivi le nouveau joueur du Real Madrid.

"On a envie, par rapport à tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, d'être reconnaissants envers lui, de tout faire pour gagner le match (...) et repartir avec une médaille, même si elle est en chocolat."

(Reportage de Karolos Grohmann, version française ​Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)