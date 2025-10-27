NextEra Energy s'associe à Google pour redémarrer la centrale nucléaire de l'Iowa

La compagnie d'électricité américaine NextEra Energy NEE.N et la société Alphabet GOOGL.O Google ont conclu un accord de fourniture d'électricité qui contribuerait au redémarrage de la centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa.

Après des années de stagnation, l'industrie nucléaire est en train de renaître, sous l'effet d'une forte augmentation de la demande d'électricité, les grandes entreprises technologiques recherchant des sources d'énergie propres pour alimenter leurs centres de données.

Le Duane Arnold Energy Center, d'une capacité d'environ 600 mégawatts, a été fermé en 2020 après avoir fonctionné pendant 45 ans. Aucun réacteur nucléaire américain complètement fermé n'a été ramené à la vie, mais Duane Arnold ferait partie des trois centrales du pays qui font l'objet d'une tentative de redémarrage.

Le Duane Arnold Energy Center, situé à Palo, dans l'Iowa, est la seule centrale nucléaire de l'État et devrait rouvrir d'ici le premier trimestre 2029, selon NextEra.