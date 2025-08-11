NextDecade obtient un financement de 3 milliards de dollars de TotalEnergies et de Global Infrastructure Partners (GIP) pour le projet Rio Grande LNG

Le développeur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré lundi qu'il recevra jusqu'à 3 milliards de dollars en engagements de capitaux de TotalEnergies TTEF.PA et de Global Infrastructure Partners (GIP) pour financer le quatrième train de liquéfaction de son projet d'exportation de GNL Rio Grande au Texas.

TotalEnergies apportera environ 300 millions de dollars pour une participation de 10 % dans la coentreprise Train 4, tandis qu'une filiale de GIP investira jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour une participation de 50 %, qui sera ramenée à 30 % lorsque certains seuils de rendement seront atteints.

NextDecade, par l'intermédiaire de ses filiales, fournira jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour une participation de 40 %, qui pourrait passer à 60 % une fois que le GIP aura atteint les seuils de rentabilité convenus.