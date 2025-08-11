 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 712,93
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NextDecade obtient un financement de 3 milliards de dollars de TotalEnergies et de Global Infrastructure Partners (GIP) pour le projet Rio Grande LNG
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le financement aux paragraphes 2-3)

Le développeur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré lundi qu'il recevra jusqu'à 3 milliards de dollars en engagements de capitaux de TotalEnergies TTEF.PA et de Global Infrastructure Partners (GIP) pour financer le quatrième train de liquéfaction de son projet d'exportation de GNL Rio Grande au Texas.

TotalEnergies apportera environ 300 millions de dollars pour une participation de 10 % dans la coentreprise Train 4, tandis qu'une filiale de GIP investira jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour une participation de 50 %, qui sera ramenée à 30 % lorsque certains seuils de rendement seront atteints.

NextDecade, par l'intermédiaire de ses filiales, fournira jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour une participation de 40 %, qui pourrait passer à 60 % une fois que le GIP aura atteint les seuils de rentabilité convenus.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEXTDECADE
10,4000 USD NASDAQ +0,58%
Pétrole Brent
66,88 USD Ice Europ +0,84%
Pétrole WTI
64,21 USD Ice Europ +1,34%
TOTALENERGIES
52,7200 EUR Euronext Paris +0,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank