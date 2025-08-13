L'Europe finit dans le vert, espoirs d'un biais accommodant de la Fed

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, après la publication de données montrant la résilience des principales économies mais aussi la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,66% à 7.804,97 points. A Francfort, le Dax a avancé de 0,69% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 1,03%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,62% et le Stoxx 600 a avancé de 0,55%.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne sont ressortis mercredi conformes aux attentes, avec un ralentissement de la croissance des prix à la consommation à 1,8% sur un an en juillet.

Mardi, les données publiées aux Etats-Unis ont montré que les prix à la consommation (CPI) ont légèrement augmenté en juillet, alimentant les arguments en faveur d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) après de récentes statistiques moroses sur le front de l'emploi.

Selon l'outil FedWatch de CME, les investisseurs anticipent désormais pleinement une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain, contre 89,2% la semaine dernière.

"Nous sommes pratiquement certains que nous aurons au moins 25 points de base de baisse des taux au mois de septembre", affirme Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC à New York, soulignant que la Fed devrait réagir à la faiblesse du marché du travail.

VALEURS

A Paris, les secteurs du luxe et de la défense ont été bien orientés avec Thales et Kering qui ont pris respectivement 0,35% et 1,87%.

Ailleurs en Europe, TUI a gagné 8,39%, le premier voyagiste européen ayant publié mercredi un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts meilleur que prévu au titre du troisième trimestre.

Renk a avancé de 2,04%, le fabricant allemand de boîtes de vitesses pour chars ayant publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu.

Côté baisse, Thyssenkrupp Nucera a perdu 2,73%, le fournisseur allemand d'équipements pour l'hydrogène ayant fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, pire que prévu.

Le fabricant d'éoliennes Vestas a abandonné 1,37% après un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,68% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,06% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, a ralenti à 1,8% sur un an en juillet, conformément aux données préliminaires et au consensus des analystes, montrent mercredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar recule pour la deuxième séance consécutive, au lendemain de la publication des chiffres sur l'inflation américaine.

Le dollar perd 0,40% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,39% à 1,1719 dollar.

TAUX

Les rendements américains baissent avec les anticipations accrues d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 5,9 points de base à 4,2345%. Le deux ans abandonne 5,0 points de base à 3,6807%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 6,5 points de base à 2,6789%. Le deux ans perd 3,6 points de base à 1,9336%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent mercredi après une hausse plus importante que prévu des stocks américains de brut, mais les pertes ont été limitées après que le secrétaire américain au Trésor a déclaré que le président Donald Trump pourrait user de sanctions lors d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine.

Le Brent abandonne 1,23% à 65,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,42% à 62,27 dollars.

A SUIVRE LE 14 AOUT :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)