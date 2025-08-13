Une partie de l'Europe toujours en proie aux incendies

Des pompiers luttent contre un incendie à Casal do Monte, au Portugal, le 13 août 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La Grèce, le Portugal et l'Espagne étaient toujours aux prises mercredi avec de violents incendies tandis que la situation s'améliorait en France et en Italie, après que des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés ces derniers jours en Europe méridionale.

Les incendies, qui ont fait quatre morts -- deux en Espagne, un au Monténégro, un en Albanie -- sont favorisés par une vague de chaleur intense et prolongée associée à une grave sécheresse, signes des effets du changement climatique.

- Grèce

Si les pompiers en Grèce s'attendaient mercredi à "une journée très difficile", c'était surtout en raison de violentes rafales de vents, alors qu'ils luttent contre 23 incendies, dont l'un aux portes de Patras, troisième ville du pays.

Un avion largue de l'eau sur un incendie à Maceda, au nord-ouest de l'Espagne, le 13 août 2025 ( AFP / MIGUEL RIOPA )

"C'est certainement les 24 heures les plus difficiles de la période de lutte contre les feux", a déclaré le président de l'Union des Officiers des Pompiers, Kostas Tsigas.

"Rien qu'hier, 82 incendies ont éclaté, un nombre très important qui, combiné aux vents violents, à la sécheresse et aux températures élevées, a créé d'énormes difficultés", a-t-il poursuivi au sujet de ces feux qui ont pour la plupart été maîtrisés.

Mercredi dès l'aube, alors que soufflent en Grèce des vents de plus de 80 km/h depuis la semaine dernière, 33 avions et 4.850 pompiers étaient mobilisés sur tous les fronts.

Athènes avait fait appel mardi au mécanisme européen pour obtenir quatre bombardiers d'eau supplémentaires, alors que plus de 20.000 hectares ont été détruits par les flammes depuis juin dans le pays.

Les fronts d'incendies les plus inquiétants se situent sur l'île de Zante, en mer Ionienne (ouest), sur l'île de Chios (dans le nord-est de la mer Egée), à Preveza (ouest), ainsi que dans le département d'Achaïa (dans le nord-ouest du Péloponnèse).

Proche de la ville de Patras, un nouvel incendie s'est déclaré près du site archéologique de Vouteni et menace des zones de forêts et des habitations, recouvertes d'un épais nuage de fumée.

- Portugal

Mercredi, cinq grands incendies sévissaient dans le nord et le centre du Portugal, combattus par plus de 1.800 pompiers appuyés par une vingtaine de moyens aériens, selon la protection civile.

Le brasier qui mobilisait le plus de moyens est celui de Trancoso (centre) actif depuis samedi, où de fortes rafales de vent ont provoqué de nouvelles reprises de feu dans la nuit menaçant des villages.

Près d'Aldeia Nova, sous un épais nuage de fumée recouvrant les rues du petit village de maisons en pierre, les habitants ont prêté main forte aux pompiers. "Ca fait peur ... mais on est toujours prêts à s'entraider", a témoigné à la télévision Sic Noticias, un agriculteur.

Le Portugal compte sur deux Canadairs marocains jusqu’à la fin de la semaine après la panne de deux de ses appareils. Face aux critiques sur le manque de moyens, le Premier ministre Luis Montenegro a assuré mardi que le gouvernement faisait "son maximum", rappelant qu’un dispositif de 15.000 agents était mobilisé et tous les moyens disponibles en alerte maximale.

Depuis le début de l'année, les feux de forêt ont consumé plus de 63.000 hectares, selon des données encore provisoires de l'Institut national de gestion des forêts (ICNF). Lors des incendies de 2017, qui ont fait plus d’une centaine de victimes, quelque 500.000 hectares étaient partis en fumée.

- Espagne

En Espagne, si les pompiers luttaient toujours mercredi contre 14 incendies majeurs, surtout dans le nord, la situation semblait en revanche pouvoir s'améliorer grâce à une hausse de l'humidité, un peu de pluie et une baisse des températures.

Des habitants déplacés par les incendies dans un gymnase de La Baneza, dans la région de Leon, au nord de l'Espagne, le 13 août 2025 ( AFP / CESAR MANSO )

"L'évolution ce matin devrait être favorable parce que le climat est de nôtre côté pour quelques heures", a estimé pour la télévision publique Viriginia Barcones, directrice générale de l'agence de la protection civile.

Près de 6.000 personnes de 26 localités ont été évacuées dans la région de Castille-et-Leon (nord-ouest).

Jusqu'ici cette année, le pays a déploré 199 incendies ayant détruit 99.000 hectares, deux fois plus que l'an dernier, mais trois fois moins toutefois qu'en 2022, l'année la pire.

- Balkans

Un pompier dans une forêt incendiée à Sarande, en Albanie, le 12 août 2025 ( AFP / Adnan Beci )

Plusieurs pays des Balkans luttaient toujours mercredi contre des dizaines d'incendies. En Albanie un homme de 80 ans est mort mardi soir après avoir allumé un feu dans son jardin, qui s'est propagé chez ses voisins, faisant huit blessés.

Des incendies hors de contrôle sévissaient dans le centre et le sud du pays, tandis que le Monténégro connaissait une accalmie.

- France

Dans le sud de la France, la vigilance restait maximale pour éviter toute réactivation de l'incendie gigantesque qui a parcouru 16.000 hectares avant d'être maîtrisé dimanche dans le département de l'Aude.

Une femme remercie les pompiers pour leur lutte contre les incendies à Tournissan, dans le sud de la France, le 10 août 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Mais des alertes rouge canicule ont été déclenchées dans le centre-est du pays assommé par une intense vague de chaleur, comme en Italie, Portugal, Grèce, Espagne et dans les Balkans.

- Italie

La situation s'est nettement améliorée sur le front des incendies, le feu sur les flancs du volcan, le Vésuve, qui avait projeté des nuages de fumée au-dessus de Naples (sud) ayant été maîtrisé au bout de cinq jours.

Dans toute la péninsule, les pompiers ont indiqué mercredi avoir pu "contrôler ou éteindre" neuf incendies.