 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hippisme: le gouvernement préconise un plan d'économies et un changement de statut du PMU
information fournie par Boursorama avec AFP 13/08/2025 à 18:43

Le gouvernement préconise mercredi une réforme de la filière hippique, pour faire face à la baisse des paris, comprenant "un plan d'économies structurelles" et une rénovation de la gouvernance du PMU afin de "faire évoluer son statut".

( AFP / JULIE SEBADELHA )

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Né en 1930, le PMU est un Groupement d'intérêt économique (GIE) détenu par France Galop et la SETF (Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français) qui se partagent à parts égales le bénéfice net (8% des mises) pour financer la filière hippique et ses 40.000 emplois.

Les joueurs empochent 75% des mises sous forme de gains tandis que l'Etat en reçoit 9%.

Selon le bilan 2024 de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), le PMU a enregistré 6,6 milliards d'euros de mises l'an dernier, pour 1,7 milliard de produit brut des jeux (différence entre les mises des joueurs et leurs gains), en baisse de 2% sur un an.

Selon France Galop, les mises sont en baisse de 4% depuis le début de l'année.

Mercredi, le gouvernement a désigné Eric Woerth, député de l’Oise, pour diriger la rédaction d’un "Pacte PMU 2030".

Il s'appuie sur un rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) qui confirme "la tendance à la baisse des enjeux du pari hippique", selon un communiqué des ministères de l'Agriculture et des Comptes publics.

"Cette stratégie implique d’engager un plan d’économies structurelles dans la filière", selon le communiqué. En particulier, les sociétés mères, France Galop et Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF), "doivent poursuivre les efforts d’économies et de réduction pérenne des charges en favorisant davantage la mutualisation de leurs services, et dégager, en parallèle, de nouvelles recettes hors-paris", est-il précisé.

L’État a "fait part aux sociétés mères de sa volonté d’accompagner cette transformation et de travailler aux côtés des acteurs de la filière".

"Cette ambition implique de rénover la gouvernance du PMU et notamment de faire évoluer son statut vers celui d’un GIE commercial", selon le communiqué.

M. Woerth aura pour mission "de formaliser un accord stratégique avec les sociétés mères en s’appuyant sur les recommandations de l’IGF, de définir le contenu du Pacte PMU 2030, de proposer une réforme de la gouvernance du PMU et de fixer la clé de répartition entre les sociétés mères, et de formaliser le mandat de la prochaine équipe de direction du PMU".

Budget France
Sport

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump le 13 août au Kennedy center de Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Ukraine: Trump veut réunir Poutine et Zelensky après l'Alaska
    information fournie par AFP 13.08.2025 19:54 

    Donald Trump a affirmé mercredi vouloir organiser une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après le sommet en Alaska avec son homologue russe, afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président ... Lire la suite

  • Une passante se protège du soleil avec un éventail à Montmartre, à Paris, le 12 août 2025, en pleine vague de chaleur ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Canicule: chaleur intense sur le Centre-Est, des orages attendus sur le Sud-Ouest
    information fournie par AFP 13.08.2025 19:27 

    La vigilance maximale reste de mise mercredi pour l'Aude et quatre départements de la vallée du Rhône accablés par une vague de chaleur, s'accompagnant d'orages dans l'après-midi de Midi-Pyrénées à l'ouest de la Bourgogne, en passant par le centre du pays. Comme ... Lire la suite

  • Des pompiers luttent contre un incendie à Casal do Monte, au Portugal, le 13 août 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Une partie de l'Europe toujours en proie aux incendies
    information fournie par AFP 13.08.2025 18:39 

    La Grèce, le Portugal et l'Espagne luttaient toujours contre de violents incendies mercredi, tandis que la situation s'améliorait en France et en Italie, après que des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés ces derniers jours en Europe méridionale. Ces ... Lire la suite

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Recettes fiscales : quand les matières premières sauvent les finances de la Suisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.08.2025 18:34 

    L'impôt sur le bénéfice des sociétés de négoce de matières premières devrait générer "environ 900 millions" de francs suisses pour 2025. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank