NextDecade obtient 1,8 milliard de dollars de TotalEnergies et du GIP pour le projet Rio Grande LNG

NextDecade attend l'autorisation environnementale complémentaire pour le train 4

TotalEnergies investit 300 millions de dollars pour une participation de 10 % dans le train 4

TotalEnergies refuse un contrat à long terme pour le train 5 proposé par NextDecade

Le promoteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O recevra jusqu'à 1,8 milliard de dollars en engagements de capitaux de TotalEnergies TTEF.PA et Global Infrastructure Partners (GIP) pour financer une quatrième usine de liquéfaction dans le cadre de son projet d'exportation de GNL Rio Grande au Texas, a déclaré la société lundi. Cette décision rapproche NextDecade d'une décision financière positive concernant l 'installation de 5,4 millions de tonnes métriques par an (mtpa), connue sous le nom de Train 4. Une usine de liquéfaction convertit le gaz naturel en liquide, ce qui permet de le transporter sur de longues distances.

NextDecade attend que la Commission fédérale de régulation de l'énergie lui donne l'autorisation de poursuivre le projet; la Commission fédérale de régulation de l'énergie a terminé l'étude d'impact environnemental finale et son personnel a recommandé la semaine dernière d'autoriser la poursuite du projet.

Sur la base du calendrier publié par la Commission fédérale de régulation de l'énergie, NextDecade prévoit d'obtenir une ordonnance finale d'ici le 20 novembre, a déclaré NextDecade lundi dans un document réglementaire.

TotalEnergies apportera environ 300 millions de dollars pour une participation de 10 % dans la coentreprise Train 4, tandis qu'une société affiliée au GIP investira jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour une participation de 50 %, qui sera ramenée à 30 % lorsque certains seuils de rendement seront atteints, a indiqué NextDecade.

NextDecade, par l'intermédiaire de ses filiales, fournira jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour une participation de 40 %, qui pourrait passer à 60 % lorsque le GIP aura atteint les seuils de rendement convenus, selon la déclaration.

TotalEnergies a conclu un accord à long terme avec NextDecade pour l'achat de 1,5 million de tonnes de GNL provenant du train 4, mais a refusé d'investir ou d'acheter le gaz super réfrigéré dans le cadre d'un contrat à long terme avec l'installation d'exportation du train 5 proposée par NextDecade.

NextDecade a conclu un contrat à prix fixe pour la construction du train 4 avec Bechtel pour un montant de 4,77 milliards de dollars, mais le prix n'est valable que jusqu'au 15 septembre, selon la société.

NextDecade construit son installation Rio Grande LNG d'une capacité de 17,6 mtpa et développe les trains 4 et 5 d'une capacité supplémentaire combinée de 10,8 mtpa. Ces projets devraient permettre aux États-Unis de rester le plus grand exportateur de GNL au monde .