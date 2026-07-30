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Nexans lance un programme de rachat d'actions sur maximum 176.005 actions
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:16
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Nexans SA NEXS.PA :

* LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* PORTANT SUR UN NOMBRE MAXIMUM DE 176.005 ACTIONS

* AFIN DE SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT DES PLANS D'ACTIONS GRATUITES ET DE PERFORMANCE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS ET DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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