Nexans et Hydro signent un accord d'approvisionnement à long terme

Nexans et Hydro annoncent avoir signé un accord d'approvisionnement à long terme (long-term agreement, LTA) d'une durée de cinq ans portant sur la fourniture d'environ 85 000 tonnes de fil machine en aluminium à faible empreinte carbone afin de soutenir la modernisation du réseau électrique européen.

Cet aluminium sera utilisé sur l'ensemble des sites européens de Nexans pour la fabrication de câbles d'énergie destinés aux réseaux électriques à moyenne tension, aux lignes aériennes de transport d'électricité et aux projets d'infrastructures sous-marines à haute tension.

Les deux entreprises renforcent ainsi leur engagement en faveur de la transition énergétique accélérée de l'Europe grâce à un approvisionnement en aluminium bas carbone produit par Hydro à partir d'énergies 100% renouvelables en Norvège.

"Alors que les investissements dans les réseaux électriques s'accélèrent à travers le continent, garantir un accès fiable à des matériaux bas carbone devient une priorité stratégique pour le secteur de l'énergie", met en avant le spécialiste français de l'électrification.

Cet accord, valable jusqu'en 2030, s'inscrit également dans le cadre du récent investissement du fabricant norvégien d'aluminium visant à accroître la capacité de production de fil machine en aluminium de sa fonderie de Karmøy, en Norvège.