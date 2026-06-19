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Nexans célèbre la remise officielle du navire câblier CLV Nexans Electra
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 11:30

Nexans a annoncé la remise officielle de son tout nouveau navire câblier, le CLV1 Nexans Electra.

Cette étape marque une avancée significative dans l'expansion stratégique des capacités d'installation sous-marine du Groupe.

Ce nouveau navire est conçu spécialement pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de raccordements éoliens offshore et de systèmes d'interconnexion haute tension.

"Nexans a nommé trois marraines pour le Nexans Electra, symbolisant la chaîne logistique de bout en bout qui sous-tend ses projets EPCI" indique le groupe.

" C'est au niveau de l'exécution que se jouent les projets sous-marins, et notre flotte de pose de câbles est essentielle à notre succès ", a déclaré Pascal Radue, Vice-Président Exécutif Senior PWR-Transmission chez Nexans.

" Le baptême et la remise du Nexans Electra marquent un tournant décisif dans notre stratégie d'investissement à long terme. Ce navire renforce notre capacité à mener à bien les projets sous-marins les plus complexes de manière sûre, efficace et durable, ce dont nos clients ont précisément besoin alors que la transition énergétique s'accélère. "

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