Newmont dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la hausse des cours de l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des précisions aux paragraphes 5, 7 à 11) par Divya Rajagopal et Varun Sahay

Newmont NEM.N , le plus grand exploitant aurifère au monde, a dépassé jeudi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, la hausse des cours de l'or ayant compensé l'impact de la baisse de la production, tandis que la société prévoit une production stable au troisième trimestre.

L'or XAU= a progressé grâce à la demande de valeurs refuges et aux espoirs de baisses des taux d'intérêt américains, même si le renforcement du dollar et les craintes d'inflation liées au prix du pétrole brut dans le contexte de la guerre en Iran ont parfois limité les gains.

Les cours du métal jaune se sont établis en moyenne à 4.506,41 dollars l'once au deuxième trimestre, soit une hausse d'environ 37 % par rapport à l'année précédente.

Le prix moyen trimestriel réalisé par Newmont pour l'or s'est établi à 4.414 dollars l'once, contre 3.320 dollars l'once il y a un an.

La production trimestrielle d'or a reculé à 1,29 million d'onces, contre 1,48 million d'onces un an plus tôt, pénalisée par une baisse de la production à Cadia en raison d'événements sismiques, ainsi qu'à Ahafo South, Penasquito et Yanacocha en raison d'une baisse de la teneur liée à la séquence d'exploitation prévue.

Au début du mois, Newmont a déclaré que l'extension de sa mine Red Chris en Colombie-Britannique dépendrait de la capacité du projet à s'inscrire dans son cadre d'allocation de capitaux et à générer une plus-value.

La directrice générale Natascha Viljoen a déclaré jeudi que Newmont avait reçu toutes les autorisations nécessaires et travaillait avec le gouvernement de la Colombie-Britannique sur les conditions d'investissement minier.

“Toutefois, le soutien de 500 millions de dollars canadiens (355,09 millions de dollars) que nous avons reçu du gouvernement de la Colombie-Britannique ne constitue pas une condition préalable à notre décision concernant la mine Red Chris,” a-t-elle précisé.

La société s'attend à ce que la production d'or du troisième trimestre soit globalement comparable à celle du deuxième trimestre. Les activités à Cadia sont revenues à la normale à la mi-juin.

Newmont a indiqué que les coûts unitaires devraient augmenter au troisième trimestre, principalement en raison de la hausse des dépenses d'investissement de maintien, et pourraient également être affectés par la hausse des prix du pétrole, tout en restant sensibles aux redevances liées aux cours de l'or.

La société minière prévoit d'investir 1,4 milliard de dollars en dépenses de développement en 2026.

Newmont a enregistré un bénéfice ajusté de 2,10 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,99 dollar, selon les données compilées par LSEG.

(1 dollar = 1,4081 dollar canadien)