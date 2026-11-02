Neurocrine en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 concernant un médicament destiné au traitement des troubles du mouvement

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2 novembre - ** L'action de Neurocrine Biosciences

NBIX.O progresse de 6,9% à 155,38 dollars en séance prolongée

** NBIX revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel net pour son médicament contre les troubles du mouvement, Ingrezza, le plaçant désormais dans une fourchette comprise entre 2,9 milliards et 2,925 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 2,825 milliards et 2,875 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,12 milliard de dollars, contre des estimations des analystes de 1,04 milliard de dollars – données LSEG

** Annonce que les ventes trimestrielles d’Ingrezza ont progressé de 17% en glissement annuel pour atteindre 801 millions de dollars

** Selon RBC, ces résultats globalement supérieurs aux attentes suggèrent que "les récents efforts commerciaux de la société ont peut-être commencé à porter leurs fruits"

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 2,5% depuis le début de l'année