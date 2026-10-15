NETGEM : Netgem : Point d'activité du 3e trimestre 2026.

Communiqué de Presse

Information réglementée

Point d'activité du 3e trimestre 2026

Lancement commercial de Vodafone TV au Royaume-Uni

Confirmation de la croissance du chiffre d'affaires 2026

Paris, le 15 octobre 2026, avant ouverture du marché – Netgem (Euronext Growth - ALNTG - FR0004154060), société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus numériques, fait le point sur son activité du troisième trimestre 2026.

Lancement commercial de Vodafone TV

Netgem développe la plateforme logicielle, fournit les contenus et opère le service Vodafone TV dans le cadre d'un accord pluriannuel. Le service a été lancé commercialement le 1er octobre 2026, auprès des clients haut débit fixe et mobile de Vodafone, sur l'ensemble des canaux de distribution de l'opérateur.

Le modèle économique de PLEIO

Netgem Pleio opère désormais, pour plus de 30 opérateurs télécoms, des services de télévision et de divertissement allant du réseau régional à l'opérateur national, sous la marque de ces derniers ou en co-branding.

Les services de tous ces opérateurs diffèrent par leur ergonomie et l'offre de contenus mais restent opérés dans une plateforme logicielle partagée dans le cloud . L'installation d'un nouvel opérateur se réalise en quelques jours à quelques semaines selon les besoins de l'opérateur.

Les revenus générés par Pleio se composent de revenus récurrents et non récurrents.

Les revenus récurrents constituent la première source de revenus du groupe. Netgem perçoit un revenu fixe par opérateur pour opérer le service ( management fees ), auquel s'ajoute une redevance mensuelle par abonné actif ( subscriber fees ), versée aussi longtemps que le client final demeure abonné au service de télévision de l'opérateur. S'y ajoutent les revenus d'usage liés à la consommation de certains des contenus fournis par Pleio, comme la vidéo à la demande ou la publicité dans les chaînes FAST. Le service de jeux vidéo dans le cloud est inclus dans l'abonnement. Pleio est le seul service de TV généraliste à offrir un service de cloud gaming sans abonnement complémentaire.

Les revenus non récurrents rémunèrent les prestations non récurrentes réalisées pour des opérateurs télécoms : intégration, personnalisation, localisation et valorisation de catalogues. S'y ajoutent les ventes résiduelles de décodeurs, en décroissance continue depuis la sortie progressive de cette activité engagée en 2021 : les déploiements récents, et notamment Vodafone TV, ne comportent aucune livraison matérielle.

Pour le consommateur, Pleio se présente comme une application intégrée, TV et mobile à travers laquelle il accède à l'ensemble de son offre - TV nationale, chaînes thématiques, plateforme de streaming, films à la séance et bien sûr jeux vidéo - sans avoir à passer d'une application à l'autre. L'intégration permet à Pleio d'offrir des recommandations tenant compte de l'ensemble de la consommation du foyer.

Le modèle unique d'intégration de Netgem permet à l'opérateur de construire des offres particulièrement compétitives, sans priver le consommateur de l'accès aux services premium.

Situation sur le marché anglais et impact de la reprise de TalkTalk par BT

La reprise par BT de TalkTalk, client historique de Netgem, annoncée le 5 octobre 2026, aura une incidence négative sur le résultat de l'exercice 2026, estimée ci-après. Le 5 octobre 2026, BT Group a annoncé avoir acquis, auprès de l'administrateur de TalkTalk Group, les sociétés TalkTalk Telecommunications Limited et PlatformX Communications Limited. Le même jour, le gouvernement britannique a engagé une procédure d'intérêt public ; la Competition and Markets Authority doit remettre son rapport le 19 octobre 2026. En l'état des informations disponibles, le groupe anticipe un impact négatif de l'ordre de 650 K€ sur ses résultats 2026, correspondant à une dépréciation de créances douteuses.

Le service de télévision de TalkTalk étant toujours opérationnel, Netgem devra s'accorder avec BT sur les conditions de continuité de service dans le futur. Cette base était en baisse depuis de nombreux mois. Le groupe compte contrebalancer la décroissance des revenus de la base de TalkTalk par la dynamique favorable auprès des opérateurs alternatifs britanniques, avec les lancements des opérateurs Fibrus, Zzoomm et Voneus, ainsi que le basculement de Community Fibre sur la nouvelle offre PLEIO.

ECLAIR

Marque plus que centenaire, Éclair continue d'offrir ses services historiques de préservation patrimoniale des œuvres et de servicing digital aux plus grands groupes médias français. Sous l'impulsion de Netgem, et accompagnant l'impact majeur de l'IA sur le secteur audiovisuel, Éclair a engagé depuis 18 mois un effort de renouvellement de son offre. Ses nouveaux services de localisation (sous-titrage, doublage) assistée par IA, et issus de l'acquisition de l'équipe BARY début 2026, rencontrent d'ores et déjà leurs premiers résultats encourageants auprès de ses plus grands clients.

Perspectives

Le groupe anticipe une amélioration du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026, portée par la montée en charge de PLEIO. La croissance du parc d'abonnés sous gestion et des revenus récurrents d'abonnement constitue l'axe prioritaire du groupe.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem : « Le point marquant de ces derniers mois est le lancement de Vodafone TV, avec le passage à l'échelle de notre modèle : un opérateur européen de premier plan dont le service de télévision est conçu, fourni et exploité par Netgem. Nos priorités commerciales et produit sont désormais organisées autour de PLEIO et de la content factory qui l'alimente. »

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Calendrier de communication financière

Chiffre d'affaires 2026 : jeudi 28 janvier 2027, avant bourse.

Contacts

Relations Investisseurs : Bertrand Soleil / Double Digit – bertrand.soleil@double-digit.com – +33 6 23 31 06 53

Relations Presse : Isabelle Dray / seitosei-Actifin – isabelle.dray@seitosei-actifin.com – +33 6 63 93 08 15

À propos de Netgem

Netgem est une société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus numériques. Elle développe PLEIO, plateforme de streaming clé en main pour les opérateurs télécoms (live TV, VOD, cloud gaming, Agrégation et recommandation basées sur l'IA), ainsi qu'ECLAIR, suite de services aux studios et ayants-droit – préservation, valorisation, localisation par IA. Netgem sert plus de 30 opérateurs télécoms et plus de 300 studios et diffuseurs. La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004154060 – mnémonique : ALNTG) et éligible au PEA-PME.