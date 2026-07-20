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Netflix : vers une glissade jusque sur 60 USD ?
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 17:06

La correction amorcée sur Netflix sous 133 USD il y a 1 an (c'était le 1er juillet 2025) a maintenant largement passé la barre des -50% et le titre se dirige vers 59,7 USD (ex plancher du 1er août 2024) puis 50 USD (soit un repli de -61,5/-62% (ratio de Fibonacci)

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