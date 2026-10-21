Carrefour chute de plus de 12 % en Bourse, plombé par les violences en France

L'action de Carrefour chutait de plus de 12 % mercredi à la Bourse de Paris, au lendemain de l'abaissement par le distributeur de ses objectifs 2026 en raison de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire en France et de ses effets sur la consommation.

( AFP / PASCAL PAVANI )

Vers 07H40 GMT, le titre dégringolait de 12,24 % à 14,31 euros, plus forte baisse du CAC 40. Il a cédé plus de 13 % depuis lundi et a presque effacé tous ses gains depuis le début de l'année.

Carrefour estime que les violences et pillages du weekend dernier, qui ont touché une cinquantaine de magasins, pèseront sur son résultat opérationnel courant à hauteur de 80 à 200 millions d'euros cette année.

"C'est un message que je n'avais pas envie de passer, mais en responsabilité, je dois dire la vérité de ce que je vois", a déclaré mercredi le PDG du groupe, Alexandre Bompard, sur France Inter.

À l'approche d'une "période de fin d'année" cruciale pour le secteur, "cette situation pèse de manière significative sur la consommation" et "l'exploitation de nos magasins", a expliqué le directeur financier du groupe, Matthieu Malige, lors d'un point presse téléphonique mardi soir.

"L'ampleur de l'impact est extrêmement difficile à évaluer à ce stade", estiment les analystes de Jefferies.

Au-delà des violences, "le ralentissement des ventes en France en septembre et de nouvelles baisses de prix" sont "autant de motifs d'inquiétude" pour les investisseurs, ajoutent-ils.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Carrefour a progressé de 3,9 % sur un an, à près de 22,7 milliards d'euros.

"C'est beaucoup de frustration. On a très bien travaillé pendant neuf mois, on était en ligne avec nos objectifs et puis la dégradation des conditions sociales et sécuritaires nous ont conduit en responsabilité à dire à nos investisseurs, à dire au marché, que nous n'étions plus en mesure d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixé pour le dernier trimestre", a déclaré le PDG de Carrefour sur France Inter.