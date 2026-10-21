Paralysie du détroit d'Ormuz : le Canal de Panama bat son record de fret, malgré El Niño

Les autorités de la voie navigable avaient augmenté la cadence de passages de navires en raison des blocages au Moyen-Orient, avant de devoir réduire la voilure à cause du manque d'eau dans les lacs artificiels permettant la circulation des bateaux.

Quelque 521 millions de tonnes de marchandises ont été acheminées à travers le canal du Panama sur la dernière année fiscale ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Un "Plan B" de l'autre côté du globe : gonflé par le blocage d'un détroit d'Ormuz enrayé par la guerre au Moyen-Orient, le canal de Panama a battu son record annuel de trafic de marchandises. Ce pic inédit de fret intervient malgré la baisse du trafic maritime due à la sécheresse provoquée par El Niño, a déclaré mardi 21 octobre son organisme gestionnaire.

Quelque 521 millions de tonnes de marchandises ont été acheminées à travers le canal du Panama sur la dernière année fiscale (du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026), à bord de près de 14.000 navires, selon les données de l'Autorité du canal de Panama (ACP).

Les Etats-Unis et la Chine sont les principaux utilisateurs de cette voie longue de 80 km par laquelle transitent, selon les estimations, 5 % du commerce maritime mondial.

Le canal a enregistré tout au long de l'année un "boom" du trafic maritime en raison des difficultés de circulations dans le détroit d'Ormuz, a déclaré à l'AFP la directrice du canal, Ilya Espino de Marotta

Depuis l'éclatement du conflit au Moyen-Orient début 2026, le canal de Panama a fait passer le nombre de transits quotidiens de 36 à 41 "pendant un certain temps", afin de faciliter le passage des navires cherchant une alternative sécurisée au transport des hydrocarbures, a-t-elle encore indiqué.

Cette augmentation a permis d'amortir la réduction ultérieure du nombre de passages que le canal d'Amérique centrale a dû mettre en œuvre en raison du manque de précipitations.

Les effets d'El Niño sur la deuxième partie de l'année

La voie navigable fonctionne grâce à l'eau douce stockée dans deux lacs artificiels, dont le niveau a baissé en raison de la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño. Par conséquent, depuis début septembre, le nombre de traversées quotidiennes a été progressivement réduit, passant de 36 à 32, avant d'être ramené à 33 grâce à une augmentation des précipitations.

L'impact d'El Niño ne s'est "réellement" fait sentir que durant les quatre derniers mois de l'exercice fiscal, a assuré Mme Espino de Marotta. Le précédent record de trafic du canal avait été établi au cours de l'exercice fiscal 2022, lorsque 518 millions de tonnes avaient transité par ses eaux.