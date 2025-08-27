NetApp chute en raison de prévisions plus faibles que prévu pour l'exercice 2026

27 août - ** Les actions de la société de stockage de données NetApp NTAP.O chutent de 7 % à 104,32 $ dans les échanges prolongés

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 se situe entre 6,63 et 6,88 milliards de dollars, le point médian étant (6,755 milliards de dollars), ce qui est inférieur aux estimations moyennes des analystes de 6,769 milliards de dollars

** Le bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 devrait se situer entre 7,60 et 7,90 dollars par action, ce qui correspond aux estimations des analystes

** Bénéfice ajusté du 1er trimestre de 1,55 $/shr par rapport aux estimations de 1,54 $/shr

** Le chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars au 1er trimestre dépasse les estimations de 1,55 milliard de dollars

** Depuis le début de l'année, le NTAP a baissé de 3,4%